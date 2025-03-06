Трамп тисне на Україну замість росії - в ISW пояснили наслідки такої політики
Київ • УНН
Адміністрація Трампа здійснює значний тиск на Київ, що підриває важелі впливу США на росію. Така політика ускладнює досягнення справедливого миру та послаблює обороноздатність України.
Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить значний тиск на Україну, лідери якої продовжують пропонувати поступки та публічно заявляють про свою зацікавленість у досягненні остаточного припинення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Зазначається, що ця політика Вашингтона підриває важелі впливу, необхідні Сполученим Штатам, щоб змусити російського диктатора володимира путіна прийняти будь-яку мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи.
Військові зусилля росії в Україні спричинили низку матеріальних, людських та економічних проблем для москви, які посиляться в найближчі місяці, якщо Україна зможе підтримувати свої оборонні військові операції. Сполучені Штати повинні використати ці виклики росії, щоб отримати поступки, необхідні для досягнення справедливого та сталого миру
Також, на їхню думку, призупинення військової допомоги та обміну розвідувальними даними для України зменшують важелі впливу, необхідні Трампу для досягнення заявленої політичної мети - припинення війни в Україні на прийнятних умовах, "завдання, яке вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну".
Нагадаємо
Лінії фронту в Україні не загрожує неминучий колапс, але наслідки паузи допомоги США з часом ставатимуть гострішими, йдеться у звіті ISW. Водночас, на думку аналітиків, призупинення допомоги адміністрацією Трампа згубно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом.
Майже половина американців не згодні з підходами Трампа щодо завершення війни в Україні - опитування06.03.25, 02:00 • 102358 переглядiв