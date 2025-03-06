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Трамп тисне на Україну замість росії - в ISW пояснили наслідки такої політики

Київ • УНН

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Адміністрація Трампа здійснює значний тиск на Київ, що підриває важелі впливу США на росію. Така політика ускладнює досягнення справедливого миру та послаблює обороноздатність України.

Трамп тисне на Україну замість росії - в ISW пояснили наслідки такої політики

Адміністрація президента США Дональда Трампа чинить значний тиск на Україну, лідери якої продовжують пропонувати поступки та публічно заявляють про свою зацікавленість у досягненні остаточного припинення війни.  Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ця політика Вашингтона підриває важелі впливу, необхідні Сполученим Штатам, щоб змусити російського диктатора володимира путіна прийняти будь-яку мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи.

Військові зусилля росії в Україні спричинили низку матеріальних, людських та економічних проблем для москви, які посиляться в найближчі місяці, якщо Україна зможе підтримувати свої оборонні військові операції. Сполучені Штати повинні використати ці виклики росії, щоб отримати поступки, необхідні для досягнення справедливого та сталого миру

- зазначають аналітики.

Також, на їхню думку, призупинення військової допомоги та обміну розвідувальними даними для України зменшують важелі впливу, необхідні Трампу для досягнення заявленої політичної мети - припинення війни в Україні на прийнятних умовах, "завдання, яке вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну".

Нагадаємо

Лінії фронту в Україні не загрожує неминучий колапс, але наслідки паузи допомоги США з часом ставатимуть гострішими, йдеться у звіті ISW. Водночас, на думку аналітиків, призупинення допомоги адміністрацією Трампа згубно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом.

Майже половина американців не згодні з підходами Трампа щодо завершення війни в Україні - опитування06.03.25, 02:00 • 102358 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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