Трамп через 4 года не будет президентом и путин снова может напасть: в ОП объяснили, почему нужны гарантии

Через четыре года Дональд Трампа не будет президентом США и российский диктатор владимир путин, не имея никаких обязательств перед ним в случае заключения договоренности, сможет повторить агрессию. Поэтому для Украины важно получить все необходимые гарантии, которые не оставят эту войну в наследство следующим поколениям украинцев. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Президент об этом прямо сказал в интервью Лексу Фридману. То есть ждем инаугурации в США, после этого встреча Президента Украины и президента США, наработки пакета гарантий и только после этого возможно садиться за стол переговоров с россией. Украина по словам Президента не может садиться невооруженной за этот стол переговоров. Наша способность - это гарантии того, что россия не повторит эту агрессию - сказал Лещенко.

Лещенко отметил, что через четыре года срок президентства Трампа закончится, а путин с легкостью переизберется.

"Через четыре года Дональд Трамп перестанет быть президентом, а для путина четыре года, это просто еще один раз переизбраться, как легко он это делает. Учитывая, что там выборов нет. Лидеры оппозиций лежат в могилах, или в эмиграции и для него (путина - ред.) при желании получить еще раз мандат не проблема. Трампа не будет, а путин через четыре года, уже не имея никаких обязательств перед Трампом может повторить эту агрессию. Поэтому Украина к моменту этой встречи хочет получить все необходимые гарантии, которые не оставят эту войну в наследство следующим поколениям украинцев", - пояснил Лещенко.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для создания безопасности Украины нужно тесное сотрудничество с международными партнерами и значительные финансовые ресурсы для развития военной отрасли.

Президент рассказал, может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий

В декабре 2024 года Зеленский отмечал, что Украине европейских гарантий будет недостаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.