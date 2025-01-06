Трамп через 4 роки не буде президентом й путін знову може напасти: в ОП пояснили, чому потрібні гарантії

Через чотири роки Дональд Трампа не буде президентом США й російський диктатор володимир путін, не маючи ніяких зобов'язань перед ним у разі укладення домовленості, зможе повторити агресію. Тому для України важливо отримати всі необхідні гарантії, які не залишать цю війну в спадок наступним поколінням українців. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Президент про це прямо сказав в інтерв’ю Лексу Фрідману. Тобто чекаємо інавгурації в США, після цього зустріч Президента України та президента США, напрацювання пакета гарантій й тільки після цього можливо сідати за стіл переговорів з росією. Україна за словами Президента не може сідати неозброєною за цей стіл переговорів. Наша спроможність - це гарантії того, що росія не повторить цю агресію - сказав Лещенко.

Лещенко зазначив, що через чотири роки термін президентства Трампа закінчиться, а путін з легкістю переобереться.

"Через чотири роки Дональд Трамп перестане бути президентом, а для путіна чотири роки, це просто ще один раз переобратися, як легко він це робить. Враховуючи, що там виборів немає. Лідери опозицій лежать в могилах, або в еміграції й для нього (путіна - ред.) при бажанні отримати ще раз мандат не проблема. Трампа не буде, а путін через чотири роки, вже не маючи ніяких зобов'язань перед Трампом може повторити цю агресію. Тому Україна до моменту цієї зустрічі хоче отримати всі необхідні гарантії, які не залишать цю війну в спадок наступним поколінням українців", - пояснив Лещенко.

Доповнення

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