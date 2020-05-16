Трамп анонсировал разработку "супер-пупер-ракеты" в США

Он отметил, что Россия и Китай работают над ракетами, которые в пять или шесть раз быстрее чем ракеты, что есть сейчас. “У нас же — в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет ... это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее российской и китайской”, — заверил американский президент.

Конгресс США одобрил создание космических сил в декабре 2019 года. Они стали шестым родом Вооруженных сил после сухопутных, военно-воздушных и военно-морских войск, а также береговой охраны и морской пехоты. Их общая численность, по данным Пентагона, составит на начальном этапе 16 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд. В законопроекте указано, что одним из заданий новых американских космических войск является защита от агрессии и проведения операций в космосе.

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В конце декабря 2019 года российские вооруженные силы приняли на вооружение новую гиперзвуковую ракету типа “Авангард”, которая, по утверждениям Москвы, летает со скоростью, которая в 20 раз превышает скорость звука. Благодаря этому, заявил президент России Владимир Путин, ракета “Авангард” неуязвима для систем ПВО.

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