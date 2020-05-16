Трамп анонсував розробку "супер-пупер-ракети" в США

Він зазначив, що Росія і Китай працюють над ракетами, які в п’ять або шість разів швидші за ракети, що є зараз. “У нас же — в 17 разів швидше, і цей проєкт щойно отримав зелене світло... це найшвидша ракета у світі, майже втричі швидше російської і китайської”, — запевнив американський президент.

Конгрес США схвалив створення космічних сил у грудні 2019 року. Вони стали шостим родом Збройних сил після сухопутних, військово-повітряних і військово-морських військ, а також берегової охорони і морської піхоти. Їх загальна чисельність, за даними Пентагону, становитиме на початковому етапі 16 тисяч військовослужбовців і цивільних співробітників, командувачем стане генерал Джей Реймонд. У законопроєкті зазначено, що одним із завдань нових американських космічних військ є захист від агресії і проведення операцій в космосі.

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Наприкінці грудня 2019 року російські збройні сили прийняли на озброєння нову гіперзвукову ракету типу “Авангард”, яка, за твердженнями Москви, літає зі швидкістю, що в 20 разів перевищує швидкість звуку. Завдяки цьому, заявив президент Росії Володимир Путін, ракета “Авангард” невразлива для систем ППО.

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