Трамп анонсировал интервью Fox News после встречи с путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп анонсировал в 18:00 по восточному времени (01:00 по Киеву) два интервью в эфире телеканала Fox News по итогам "исторического саммита" на Аляске. Об этом сообщили в Белом доме, передает УНН.

Детали

В пресс-службе Белого дома заявили, что Трамп даст интервью Брету Байеру и Шону Хэннити в эфире Fox News.

Вы не захотите это пропустить - говорится в сообщении.

Напомним

Пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин ведут переговоры по войне в Украине, в зале уже установили трибуны с гербом президента США и разместили флаги обеих стран, намекая на вероятную совместную пресс-конференцию.