Трамп анонсировал интервью Fox News после встречи с путиным на Аляске

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 5904 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 9378 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 10109 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 14737 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 88717 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 139217 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80481 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134120 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55356 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80926 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.8м/с
72%
754мм
Популярные новости
С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф15 августа, 13:19 • 9054 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34 • 30864 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15 августа, 15:36 • 12688 просмотра
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня16:49 • 8770 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске18:39 • 11699 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 139217 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 127020 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134120 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 154197 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 240585 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Актуальные места
Аляска
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 99227 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 181781 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 128674 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 143945 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190784 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed Martin F-22 Raptor
Нью-Йорк Таймс
Нефть
Northrop Grumman B-2 Spirit

Трамп анонсировал интервью Fox News после встречи с путиным на Аляске

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Президент США Дональд Трамп анонсировал два интервью телеканалу Fox News. Интервью состоятся в 18:00 по восточному времени после "исторического саммита" на Аляске.

Трамп анонсировал интервью Fox News после встречи с путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп анонсировал в 18:00 по восточному времени (01:00 по Киеву) два интервью в эфире телеканала Fox News по итогам "исторического саммита" на Аляске. Об этом сообщили в Белом доме, передает УНН.

Детали

В пресс-службе Белого дома заявили, что Трамп даст интервью Брету Байеру и Шону Хэннити в эфире Fox News.

Вы не захотите это пропустить

- говорится в сообщении.

Напомним

Пока президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин ведут переговоры по войне в Украине, в зале уже установили трибуны с гербом президента США и разместили флаги обеих стран, намекая на вероятную совместную пресс-конференцию.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Аляска
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев