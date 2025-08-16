$41.450.06
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 8126 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 9416 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 14382 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 88402 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 138900 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80410 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 133904 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55341 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80905 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Трамп анонсував інтерв'ю Fox News після зустрічі з путіним на Алясці

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Президент США Дональд Трамп анонсував два інтерв'ю телеканалу Fox News. Інтерв'ю відбудуться о 18:00 за східним часом після "історичного саміту" на Алясці.

Трамп анонсував інтерв'ю Fox News після зустрічі з путіним на Алясці

Президент США Дональд Трамп анонсував о 18:00 за східним часом (01:00 за Києвом) два інтерв’ю в ефірі телеканалу Fox News за підсумками "історичного саміту" на Алясці. Про це повідомили у Білому домі, передає УНН.

Деталі

У пресслужбі Білого дому заявили, що Трамп дасть інтерв’ю Брету Байєру та Шону Хенніті в ефірі Fox News.

Ви не захочете це пропустити

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін ведуть переговори щодо війни в Україні, у залі вже встановили трибуни з гербом президента США та розмістили прапори обох країн, натякаючи на ймовірну спільну пресконференцію.

Євген Устименко

