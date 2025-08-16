Трамп анонсував інтерв'ю Fox News після зустрічі з путіним на Алясці

Президент США Дональд Трамп анонсував о 18:00 за східним часом (01:00 за Києвом) два інтерв’ю в ефірі телеканалу Fox News за підсумками "історичного саміту" на Алясці. Про це повідомили у Білому домі, передає УНН.

Деталі

У пресслужбі Білого дому заявили, що Трамп дасть інтерв’ю Брету Байєру та Шону Хенніті в ефірі Fox News.

Ви не захочете це пропустити - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Поки президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін ведуть переговори щодо війни в Україні, у залі вже встановили трибуни з гербом президента США та розмістили прапори обох країн, натякаючи на ймовірну спільну пресконференцію.