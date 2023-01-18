Трагедия в Броварах: мэр сообщает, что среди погибших только один ребенок (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Среди погибших в авиакатастрофе в Броварах только один ребенок. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Телеграм, пишет УНН.
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"Обновленная информация: среди погибших только один ребенок. На месте работают судмедэксперты, поэтому информацию будем обновлять", - сказал Сапожко.
Позже Игорь Сапожко удалил это сообщение.
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18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Сейчас известно о 17 погибших. ГСЧС сообщала о 4 жертвах среди детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.
СБУ открыла производство, выделила три версии.