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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Трагедія в Броварах: мер повідомляє, що серед загиблих лише одна дитина (уточнено)

Київ • УНН

 • 463257 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах лише одна дитина. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у Телеграм, пише УНН.

Трагедія в Броварах: мер повідомляє, що серед загиблих лише одна дитина (уточнено)

Цитата

"Оновлена інформація: серед загиблих тільки одна дитина. На місці працюють судмедексперти, тому інформацію будемо оновлювати", - сказав Сапожко.

Згодом Ігор Сапожко видалив це повідомлення.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих. ДСНС повідомляла про 4 жертви серед дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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