Трагедія в Броварах: мер повідомляє, що серед загиблих лише одна дитина (уточнено)

Цитата

"Оновлена інформація: серед загиблих тільки одна дитина. На місці працюють судмедексперти, тому інформацію будемо оновлювати", - сказав Сапожко.

Згодом Ігор Сапожко видалив це повідомлення.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих. ДСНС повідомляла про 4 жертви серед дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.