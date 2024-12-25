Toyota выделит миллион долларов на инаугурацию Дональда Трампа на инаугурацию

Североамериканский филиал автомобильной компании Toyota Motor Северной Америки объявил, что пожертвует 1 миллион долларов на инаугурационные мероприятия новоизбранного президента США Дональда Трампа, которые состоятся 20 января. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Ford Motor и General Motors тоже обязались выделить такую же сумму. По словам представителей японской компании, Ford и General Motors также предоставят автомобили для празднования, однако Toyota этого не планирует.

Как пишет издание, Дональд Трамп планирует ввести пошлины на импорт из Мексики и Канады. Что может существенно повлиять на многие автомобильные компании в Северной Америке, в частности Toyota, которая производит свои популярные пикапы Toyota Tacoma в Мексике.

Ожидается, что администрация Трампа также рассмотрит вопрос отмены некоторых решений Джо Байдена, связанных с электромобилями и экологическими стандартами выбросов.

Напомним,

Ford Motor Company предоставит $1 млн и автомобили для инаугурации Дональда Трампа. Компания стремится наладить диалог по тарифной политике и регулированию электромобилей с новой администрацией.