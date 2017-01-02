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"Тоттенхэм" нанес разгромное поражение ФК "Уотфорд"

"Тоттенхэм" нанес разгромное поражение ФК "Уотфорд"

Киев • УНН

 • 6330 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Встреча 19-го тура Английской Премьер-лиги между "Уотфордом" и "Тоттенхэмом" завершилась победой "шпор" 4: 1 в "Викерейдж Роуд" в Уотфорд, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Тотенхема".

Кейн и Делле Алле оформили по дублю. Первый дважды отличился после фланговых передач Триппьер, а затем помог отличиться партнеру по команде - правда, в случае с первым голом Д.Алли имела место ошибка Кабула. "Уотфорд" хватило лишь на гол престижа все того же Кабула в добавленное время.

Таким образом "Тоттенхэм" удержал позиции в лидирующей группе АПЛ - 4 место 39 очков и отставание от первого "Челси" измеряется 10 пунктам.

Отметим, что у "Уотфорда" образовался некоторый спад, ведь команда уже четыре матча не может выиграть, а в трех из них и вовсе уступила. Клуб с 22 пунктами опустился на 13-ю строчку в таблице, пропустив вперед "Вест Хэм".

Добавим, что "Тоттенхэм" в следующем туре АПЛ будет принимать лондонский "Челси".

Украинские Национальные Новости

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