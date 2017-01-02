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"Тотенхем" завдав розгромної поразки ФК "Вотфорд"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Зустріч 19 туру Англійської Прем'єр-ліги між "Вотфордом" і "Тотенхемом" завершилася перемогою "шпор" 4:1 на "Вікерейдж Роуд" у Вотфорді, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Тотенхему".

Гаррі Кейн і Делле Аллі оформили по дублю. Перший двічі відзначився після флангових передач Тріпп’єра, а потім допоміг відзначитися партнеру по команді — щоправда, у випадку з першим голом Д.Аллі мала місце помилка Кабула. “Вотфорд” вистачило лише на гол престижу все того ж Кабула в доданий час.

Таким чином “Тотенхем” втримав позиції в лідируючій групі АПЛ — 4 місце 39 очок і відставання від першого “Челсі” вимірюється 10 пунктами.

Зазначимо, що у “Вотфорда” утворився певний спад, адже команда вже чотири матчі не може виграти, а в трьох з них і поступилася. Клуб з 22 пунктами опустився на 13-й рядок у таблиці, пропустивши вперед “Вест Хем”.

Додамо, що “Тотенхем” у наступному турі АПЛ прийматиме лондонський “Челсі”.

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