"Торонто" впервые стал чемпионом НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Кубок Ларри О’Брайена – главный трофей Национальной баскетбольной ассоциации впервые отправляется в Канаду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еeuronews.
"Торонто Рэпторс" выиграл 6-й матч финальной серии чемпионата у "Голден Стейт Уорриорз" со счетом 114:110, доведя число побед до 4, и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.
За восемь секунд до финальной сирены защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри при счёте 110:111 не смог попасть в корзину с трёхочковой дистанции. Этот момент оказался ключевым в поединке.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон, набравший 30 очков. В составе "Торонто" наибольшую результативность показал защитник Кайл Лоури, набравший 24 очка.
Форвард "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф сезона. Игрок уже удостаивался этого титула в составе "Сан-Антонио Сперс" 5 лет назад.
Таким образом, Леонард стал первым игроком в истории НБА, завоевавшим этот титул, выступая за команды двух разных конференций.
Несмотря на поздний час улицы Торонто погрузились в атмосферу праздника.
Канадский клуб участвует в соревнованиях лиги с 1995 года. До этого самым высоким результатом "динозавров" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году.
Как сообщал УНН, четырехкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры.