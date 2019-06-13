Четырехкратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Французский разыгрывающий защитник решил завершить профессиональную карьеру баскетболиста.

"Я заканчиваю карьеру. Больше не буду играть в баскетбол. Это было невероятная путешествие. Даже в самых смелых мечтах я никогда не думал, что проживу все эти невероятные моменты НБА и сборной Франции", - отметил француз.

В общем 37-летний Паркер сыграл в НБА 18 сезонов. Сначала с 2001 года за "Сан-Антонио", а затем с 2018 года с "Шарлотт". В итоге в его активе 1254 отыграных поединка и в среднем по 15,5 очка, 5,6 передачи, 1,3 перехвата в среднем за игру.

Добавим, в составе "Сан-Антонио" француз стал четырехкратным чемпионом НБА и однажды выигрывал чемпионат Европы за французов.