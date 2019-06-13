Чотирикратний чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Легендарний французький захисник із "Шарлотт Бобкетс" Тоні Паркер оголосив про завершення професіональної кар’єри в баскетболі. Про це він написав у мережі Твіттер, передає УНН.
Французький розігруючий захисник вирішив завершити професійну кар'єру баскетболіста.
"Я закінчую кар'єру. Більше не буду грати в баскетбол. Це була неймовірна подорож. Навіть у найсміливіших мріях я ніколи не думав, що проживу всі ці неймовірні моменти з НБА і збірній Франції", - зауважив француз.
Загалом 37-річний Паркер відіграв у НБА 18 сезонів. Спочатку з 2001 року за "Сан-Антоніо", а потім з 2018 за "Шарлотт". У підсумку в його активі 1254 відіграні поєдинки і в середньому по 15,5 очки, 5,6 передачі, 1,3 перехоплення в середньому за гру.
Додамо, у складі "Сан-Антоніо" француз став чотириразовим чемпіоном НБА і одного разу вигравав чемпіонат Європи за французів.