"Торонто" вперше став чемпіоном НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кубок Ларрі О'Брайена - головний трофей Національної баскетбольної асоціації вперше вирушає до Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еeuronews.
"Торонто Репторс" виграв 6-й матч фінальної серії чемпіонату у "Голден Стейт Ворріорс" з рахунком 114:110, довівши число перемог до 4, і завоював перший в історії клубу чемпіонський титул.
За вісім секунд до фінальної сирени захисник "Голден Стейт" Стівен Каррі за рахунку 110: 111 не зміг потрапити в корзину з триочкової дистанції. Цей момент виявився ключовим у поєдинку.
Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Голден Стейт" Клей Томпсон, який набрав 30 очок. У складі "Торонто" найбільшу результативність показав захисник Кайл Лоурі, який набрав 24 очки.
Форвард "Торонто Репторс" Кавай Леонард визнаний найціннішим гравцем фінальної серії плей-офф сезону. Гравець вже удостоювався цього титулу в складі "Сан-Антоніо Сперс" 5 років тому.
Таким чином, Леонард став першим гравцем в історії НБА, який завоював цей титул, виступаючи за команди двох різних конференцій.
Незважаючи на пізню годину вулиці Торонто занурилися в атмосферу свята.
Канадський клуб бере участь у змаганнях ліги з 1995 року. До цього найвищим результатом "динозаврів" був вихід у фінал Східної конференції в 2016 році.
Як повідомляв УНН, чотириразовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри .