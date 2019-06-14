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"Торонто" вперше став чемпіоном НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Кубок Ларрі О'Брайена - головний трофей Національної баскетбольної асоціації вперше вирушає до Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еeuronews. 

"Торонто" вперше став чемпіоном НБА

"Торонто Репторс" виграв 6-й матч фінальної серії чемпіонату у "Голден Стейт Ворріорс" з рахунком 114:110, довівши число перемог до 4, і завоював перший в історії клубу чемпіонський титул.

За вісім секунд до фінальної сирени захисник "Голден Стейт" Стівен Каррі за рахунку 110: 111 не зміг потрапити в корзину з триочкової дистанції. Цей момент виявився ключовим у поєдинку.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Голден Стейт" Клей Томпсон, який набрав 30 очок. У складі "Торонто" найбільшу результативність показав захисник Кайл Лоурі, який набрав 24 очки.

Форвард "Торонто Репторс" Кавай Леонард визнаний найціннішим гравцем фінальної серії плей-офф сезону. Гравець вже удостоювався цього титулу в складі "Сан-Антоніо Сперс" 5 років тому.

Таким чином, Леонард став першим гравцем в історії НБА, який завоював цей титул, виступаючи за команди двох різних конференцій.

Незважаючи на пізню годину вулиці Торонто занурилися в атмосферу свята.

Канадський клуб бере участь у змаганнях ліги з 1995 року. До цього найвищим результатом "динозаврів" був вихід у фінал Східної конференції в 2016 році.

Як повідомляв УНН, чотириразовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри .

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