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В прошлом году потребителям выплачено почти 117 тысяч гривен компенсации за некачественное электроснабжение

В прошлом году потребителям выплачено почти 117 тысяч гривен компенсации за некачественное электроснабжение

Киев  •  УНН

 • 7621 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Почти 1 тысяча потребителей получили компенсацию за несоблюдение стандартов качества электроснабжения на общую сумму 116 950 грн. Вопрос о компенсациях для еще 120 тысяч потребителей решится после проверок НКРЭКУ, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора.

“Почти 1 тысяча потребителей получили компенсацию от электроэнергетических компаний за несоблюдение гарантированных стандартов качества электроснабжения. Вопрос о компенсациях еще 120 тысячам потребителей будет решен после проверок НКРЭКУ”, - говорится в сообщении

В 2017 году компенсации были предоставлены 8-ю компаниями 913 потребителям на общую сумму 116 950 грн, из них 90% предоставлено ПАО “Одессаоблэнерго” и ЗАО “Киевоблэнерго”:

В то же время, по данным НКРЭКУ, в 2017 году компенсации должны были получить почти 120 тысяч потребителей.

“Учитывая это, НКРЭКУ в 2018 году при проведении проверок особое внимание будет уделять выполнению компаниями требований Порядка о предоставлении компенсаций потребителям. В случае подтверждения нарушения компании обяжут предоставить потребителям компенсации в двойном размере. Кроме этого в соответствии с Порядком Комиссия примет решение об изъятии из структуры тарифов на передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями и/или поставку электрической энергии по регулируемому тарифу средств в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации”, - обратили внимание в НКРЭКУ.

В комиссии также напомнили, что потребители имеют право на компенсации за несоблюдение минимальных стандартов и требований к качеству обслуживания при оказании услуг по распределению и поставке природного газа.

Напомним, НКРЭКУ начала либерализацию рынка электроэнергии.

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