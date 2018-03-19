Торік споживачам виплачено майже 117 тисяч гривень компенсації за неякісне електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Майже 1 тисяча споживачів отримали компенсацію за недотримання стандартів якості електропостачання на загальну суму 116 950 грн. Питання щодо компенсацій для ще 120 тисяч споживачів вирішиться після перевірок НКРЕКП, передає УНН з посиланням на повідомлення регулятора.
“Майже 1 тисяча споживачів отримали компенсацію від електроенергетичних компаній за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання. Питання щодо компенсацій ще 120 тисячам споживачів буде вирішено після перевірок НКРЕКП”, — йдеться у повідомленні
У 2017 році компенсації були надані 8-ма компаніями 913 споживачам на загальну суму 116 950 грн, з них 90% надано ПАТ “Одесаобленерго” та ПрАТ “Київобленерго”:
Водночас, за даними НКРЕКП, у 2017 році компенсації повинні були отримати майже 120 тисяч споживачів.
“Враховуючи це, НКРЕКП у 2018 році при здійсненні перевірок особливу увагу приділятиме виконанню компаніями вимог Порядку щодо надання компенсацій споживачам. У разі підтвердження порушення компанії зобов’яжуть надати споживачам компенсації у подвійному розмірі. Крім цього відповідно до Порядку Комісія ухвалить рішення щодо вилучення зі структури тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом коштів у п’ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації”, — звернули увагу у НКРЕКП.
У комісії також нагадали, що споживачі мають право на компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування при наданні послуг з розподілу та постачання природного газу.
Нагадаємо, НКРЕКП розпочала лібералізацію ринку електричної енергії.