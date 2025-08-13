Торговля наркотиками под вывеской сувениров? В Киеве полиция проверяет сеть магазинов

Столичная полиция провела проверку одной из торговых сетей после того, как в популярном телеграм-канале появилась информация о продаже наркотиков несовершеннолетним под видом сувенирной продукции. Хотя экспертиза не выявила запрещенных веществ в изъятых образцах, следственные действия продолжаются. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в Днепровском районе Киева правоохранители получили сообщение о возможной реализации товаров с наркотическими или психотропными веществами в магазине вблизи метро. Дело открыли по ч. 1 ст. 309 УКУ – незаконное производство, хранение или сбыт наркотиков без цели сбыта.

Правоохранители изъяли образцы продукции и передали их на экспертизу. Специалисты установили, что в содержимом нет запрещенных компонентов, однако проверка законности деятельности заведения продолжается.

Контекст

Вероятно, информационным толчком для проверки стала публикация в телеграм-канале "Киевский движ", где сообщалось, что на Левобережье детям якобы продают наркотики под видом сувениров. В посте говорилось, что во время "контрольной закупки" несовершеннолетнему продавец подробно описал "эффекты" товара. Авторы сообщения утверждали, что подобные точки работают по всему городу, особо не скрываясь от полиции и не отказывая даже несовершеннолетним.

