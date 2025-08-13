Наркоторгівля під вивіскою сувенірів? У Києві поліція перевіряє мережу магазинів

Столична поліція провела перевірку однієї з торговельних мереж після того, як у популярному телеграм-каналі з’явилася інформація про продаж наркотиків неповнолітнім під виглядом сувенірної продукції. Хоч експертиза не виявила заборонених речовин у вилучених зразках, слідчі дії тривають. Про це повідомили в поліції Києва, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, у Дніпровському районі Києва правоохоронці отримали повідомлення про можливу реалізацію товарів із наркотичними чи психотропними речовинами в магазині поблизу метро. Справу відкрили за ч. 1 ст. 309 ККУ – незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотиків без мети збуту.

Правоохоронці вилучили зразки продукції та передали їх на експертизу. Фахівці встановили, що у вмісті немає заборонених компонентів, однак перевірка законності діяльності закладу триває.

Контекст

Ймовірно, інформаційним поштовхом для перевірки стала публікація в телеграм-каналі "Киевский движ", де повідомлялося, що на Лівобережці дітям нібито продають наркотики під виглядом сувенірів. У пості йшлося, що під час "контрольної закупки" неповнолітньому продавець детально описав "ефекти" товару. Автори допису стверджували, що подібні точки працюють по всьому місту, особливо не ховаючись від поліції й не відмовляючи навіть неповнолітнім.

