13:12 • 4116 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 11751 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 20601 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 40145 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 25464 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 43317 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 25129 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 54428 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 33276 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 69258 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Наркоторгівля під вивіскою сувенірів? У Києві поліція перевіряє мережу магазинів

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Поліція Києва перевіряє торговельну мережу після інформації про продаж наркотиків під виглядом сувенірів. Експертиза не виявила заборонених речовин, але слідчі дії тривають.

Наркоторгівля під вивіскою сувенірів? У Києві поліція перевіряє мережу магазинів

Столична поліція провела перевірку однієї з торговельних мереж після того, як у популярному телеграм-каналі з’явилася інформація про продаж наркотиків неповнолітнім під виглядом сувенірної продукції. Хоч експертиза не виявила заборонених речовин у вилучених зразках, слідчі дії тривають. Про це повідомили в поліції Києва, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, у Дніпровському районі Києва правоохоронці отримали повідомлення про можливу реалізацію товарів із наркотичними чи психотропними речовинами в магазині поблизу метро. Справу відкрили за ч. 1 ст. 309 ККУ – незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотиків без мети збуту.

Правоохоронці вилучили зразки продукції та передали їх на експертизу. Фахівці встановили, що у вмісті немає заборонених компонентів, однак перевірка законності діяльності закладу триває.

Контекст

Ймовірно, інформаційним поштовхом для перевірки стала публікація в телеграм-каналі "Киевский движ", де повідомлялося, що на Лівобережці дітям нібито продають наркотики під виглядом сувенірів. У пості йшлося, що під час "контрольної закупки" неповнолітньому продавець детально описав "ефекти" товару. Автори допису стверджували, що подібні точки працюють по всьому місту, особливо не ховаючись від поліції й не відмовляючи навіть неповнолітнім.

Кіберполіція викрила шахрайську групу, що виманювала гроші "на допомогу ЗСУ" від імені ОВА13.08.25, 14:20 • 2758 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київ