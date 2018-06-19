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Торговая война: Китай предостерег США от "потери рассудка" в вопросе пошлин

Торговая война: Китай предостерег США от "потери рассудка" в вопросе пошлин

Киев  •  УНН

 • 13277 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В ответ на информацию о возможность подготовки США списка китайских товаров уже на сумму 200 млрд долл. для введения пошлин в минкоммерции КНР заявили, что если США "потеряют рассудок" и введут этот список, Китай будет вынужден принять контрмеры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Xinhua.

Комментируя вчерашнее заявление Белого дома, представитель минкоммерции КНР заявил, что, после составления списка облагаемых пошлинами китайских товаров на сумму 50 млрд долл., США вновь пустились в крайности и теперь угрожают подготовить список товаров уже на сумму 200 млрд долл. для введения пошлин.

Представитель минкоммерции КНР назвал такие действия "предельным давлением" и "шантажом" и заявил, что они идут вразрез с достигнутыми двумя сторонами договоренностями и вызывают большое разочарование у международного сообщества.

"Если США потеряют рассудок и введут этот список, китайская сторона будет вынуждена принять комплексные качественные и количественные контрмеры", - заявил он.

По его словам, США развязывают торговую войну, нарушают рыночный порядок, не следуют современным мировым тенденциям и наносят ущерб интересам народов и предприятий двух стран, а также интересам народов всего мира.

Ответные действия китайской стороны нацелены на защиту интересов государства и народа, защиту системы свободной торговли, защиту общих интересов человечества. Как бы ни изменилась внешняя среда, китайская сторона продолжит следовать намеченному курсу, ставить во главу угла интересы народа, решительно продвигать реформы и открытость, высококачественное развитие экономики и ускорять строительство современной экономической системы, заявил представитель минкоммерции КНР.

Напомним, у Трампа пригрозили Китаю новыми тарифами на 200 млрд долларов.

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