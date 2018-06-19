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Торгова війна: Китай застеріг США від "втрати розуму" у питанні мит

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У відповідь на інформацію про можливість підготовки США списку китайських товарів уже на суму 200 млрд дол. для введення мит у мінкомерції КНР заявили, що якщо США "втратять розум" і введуть цей список, Китай буде змушений вжити контрзаходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhua.

Коментуючи вчорашню заяву Білого дому, представник мінкомерції КНР заявив, що, після складання списку оподатковуваних митом китайських товарів на суму 50 млрд дол., США знову пустилися в крайнощі і тепер погрожують підготувати список товарів вже на суму 200 млрд дол. для введення мит.

Представник мінкомерції КНР назвав такі дії "граничним тиском" і "шантажем" і заявив, що вони йдуть врозріз з досягнутими двома сторонами домовленостями і викликають велике розчарування у міжнародної спільноти.

"Якщо США втратять розум і введуть цей список, китайська сторона буде змушена вжити комплексних якісних та кількісних контрзаходів", - заявив він.

За його словами, США розв'язують торгову війну, порушують ринковий порядок, не дотримуються сучасних світових тенденцій і завдають шкоди інтересам народів і підприємств двох країн, а також інтересам народів усього світу.

Дії китайської сторони у відповідь націлені на захист інтересів держави і народу, захист системи вільної торгівлі, забезпечення спільних інтересів людства. Як би не змінилося зовнішнє середовище, китайська сторона продовжить слідувати наміченому курсу, ставити на перше місце інтереси народу, рішуче просувати реформи і відкритість, високоякісний розвиток економіки і прискорювати будівництво сучасної економічної системи, заявив представник мінкомерції КНР.

Нагадаємо, у Трампа пригрозили Китаю новими тарифами на 200 млрд доларів.

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