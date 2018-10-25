Торговая миссия из США приедет в Украину искать объекты для инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине в конце октября приедут 12 американских компаний для поиска объектов для инвестиций и изучения возможности большой приватизации. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министра экономического развития и торговли Степана Кубива с заместителем министра международной торговли США Гилбертом Капланом, передает УНН.
"Каплан рассказал украинской делегации, в конце октября с целью поиска интересных инвестиционных возможностей в Украину отправляется Первая официальная торговая миссия, которая будет включать 12 крупных американских компаний. Они ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций, в том числе с применением приватизации как одного из механизмов", - говорится в сообщении.
По словам Г.Каплан, это первая сертифицированная миссия из США в Украину.
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С.Кубив отметил, что Украина стремится обратить внимание американского бизнеса на крупные объекты приватизации, в частности предприятия энергетической сферы.
"Сейчас в Украине есть много малых предприятий, которые мы уже успешно приватизируем через систему государственных аукционов Прозорро.Продажи. Но я хочу обратить внимание американского бизнеса на крупные объекты, приватизация которых по новым правилам, только начинается. Мы предлагаем частным инвесторам предприятия энергетической сферы, а также крупные инфраструктурные и промышленные компании", - отметил С.Кубив.
Также стороны обсудили возможное сотрудничество по замещению импортных российских товаров на рынке Украины, в частности промышленные товары, инновационную продукцию и другие.
Как сообщал УНН, Фонд госимущества определил, кто будет готовить к приватизации четыре ТЭЦ.