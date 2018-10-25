Торгова місія зі США приїде в Україну шукати об'єкти для інвестицій

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україну наприкінці жовтня приїдуть 12 американських компаній для пошуку об'єктів для інвестицій та вивчення можливості великої приватизації. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку за підсумками зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва з заступником міністра міжнародної торгівлі США Гілбертом Капланом, передає УНН.