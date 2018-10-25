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Торгова місія зі США приїде в Україну шукати об'єкти для інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україну наприкінці жовтня приїдуть 12 американських компаній для пошуку об'єктів для інвестицій та вивчення можливості великої приватизації. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку за підсумками зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва з заступником міністра міжнародної торгівлі США Гілбертом Капланом, передає УНН.

“Каплан розповів українській делегації, що наприкінці жовтня з метою пошуку цікавих інвестиційних можливостей до України вирушає Перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Вони ставлять за мету знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестиції, зокрема із застосуванням приватизації як одного з механізмів”, - йдеться у повідомленні.

За словами Г.Каплана, це перша сертифікована місія зі США до України.

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С.Кубів зазначив, що наразі Україна прагне звернути увагу американського бізнесу на великі об’єкти приватизації, зокрема підприємства енергетичної сфери.

“Зараз в Україні є багато малих підприємств, які ми вже успішно приватизуємо через систему державних аукціонів Прозорро.Продажі. Але я хочу звернути увагу американського бізнесу на великі об’єкти, приватизація яких за новими правилами, лише починається. Ми пропонуємо приватним інвесторам підприємства енергетичної сфери, а також великі інфраструктурні та промислові компанії”, — зазначив С.Кубів.

Також сторони обговорили можливу співпрацю щодо заміщення імпортних російських товарів на ринку України, зокрема промислові товари, інноваційну продукцію та інші.

Як повідомляв УНН, Фонд держмайна визначив, хто готуватиме до приватизації чотири ТЕЦ.

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