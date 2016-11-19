Торговца людьми и вымогателя, которых разыскивал Интерпол, задержали в Украине
Киев • УНН
Киъв. 19 ноября. УНН. В течение суток военнослужащие Измаильского, Харьковского, Черниговского, Одесского, Луцкого и Белгород-Днестровского пограничных отрядов задержали граждан Молдовы и России и обнаружили три автомобиля, которые находились в розыске по базам Интерпола, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, сегодня ночью в пункте пропуска "Рени", пограничниками Измаильского отряда задержали гражданина Республики Молдова. Лицо направлялось в Украину на грузовом автомобиле "МАN" с прицепом. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста за совершение им нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.
Еще двух молдаван, которых разыскивал Интерпол задержали пограничники Черниговского и Одесского отрядов, когда они проходили мероприятия контроля в пункте пропуска "Гремяч" и "Одесса-авиа". Их разыскивают правоохранительные органы Молдовы с целью ареста за совершение преступления, в том числе и по подозрению в торговле людьми.
А пограничники Харьковского отряда задержали россиянина, который прибыл в пункт пропуска "Гоптовка" для въезда на территорию Украины. Однако во время проверки пограничники установили, что данное лицо значится в базах данных Интерпола с целью ареста. Разыскивается гражданин России правоохранительными органами Германии за разбой и вымогательство.
Кроме того, в пунктах пропуска "Славутич", "Ягодин-авто" и "Кучурган-авто» пограничники обнаружили "БМВ", "Мерседес" и "Хюндай", которые по базе данных "Интерпол" значатся, как "Похищенное транспортное средство".
По данным фактам проинформировано дежурного Укрбюро Интерпола. Задержанных лиц и обнаруженные транспортные средства установленным порядком переданы сотрудникам полиции.