Торгівця людьми та здирника, яких розшукував Інтерпол, затримали в Україні

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 13827 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 28309 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 61396 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132898 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196523 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189311 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210485 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196620 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151972 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152888 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.1 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182216 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119691 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 29153 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71940 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 50398 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 474366 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 313176 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375832 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487582 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 732208 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119698 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182222 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125329 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160345 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183572 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Торгівця людьми та здирника, яких розшукував Інтерпол, затримали в Україні

Торгівця людьми та здирника, яких розшукував Інтерпол, затримали в Україні

Київ • УНН

 • 8703 перегляди

КИЪВ. 19 листопада. УНН. Протягом доби військовослужбовці Ізмаїльського, Харківського, Чернігівського, Одеського, Луцького та Білгород-Дністровського прикордонних загонів затримали громадян Молдови та Росії та виявили три автомобілі, які знаходилися у розшуку за базами Інтерпол, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, сьогодні вночі, у пункті пропуску “Рені”, прикордонниками Ізмаїльського загону затримали громадянина Республіки Молдова. Особа прямувала до України на вантажному автомобілі “МАN” з причепом. В ході перевірочних заходів було встановлено, що даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту за скоєння ним порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини з необережності.

Ще двох молдаван, яких розшукував Інтерпол затримали прикордонники Чернігівського та Одеського загонів, коли вони проходили заходи контролю у пункті пропуску “Грем’яч” та “Одеса-авіа”. Їх розшукують правоохоронні органи Молдови з метою арешту за скоєння злочину, в тому числі і за підозрою у торгівлі людьми.

А прикордонники Харківського загону затримали росіянина, який прибув у пункт пропуску “Гоптівка” для в’їзду на територію України. Однак під час перевірки прикордонники встановили, що дана особа значиться у базах даних Інтерполу з метою арешту. Розшукується громадянин Росії правоохоронними органами Німеччини за розбій та вимагательство.

Крім того у пунктах пропуску “Славутич”, “Ягодин-авто” та “Кучурган-авто” прикордонники виявили “БМВ”, “Мерседес” та “Хюндай”, які за базою даних “Інтерпол” значаться, як “Викрадений транспортний засіб”.

По даним фактам проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу. Затриманих осіб та виявлені транспортні засоби встановленим порядком передано співробітникам поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85