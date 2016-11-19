Торгівця людьми та здирника, яких розшукував Інтерпол, затримали в Україні
Київ • УНН
КИЪВ. 19 листопада. УНН. Протягом доби військовослужбовці Ізмаїльського, Харківського, Чернігівського, Одеського, Луцького та Білгород-Дністровського прикордонних загонів затримали громадян Молдови та Росії та виявили три автомобілі, які знаходилися у розшуку за базами Інтерпол, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, сьогодні вночі, у пункті пропуску “Рені”, прикордонниками Ізмаїльського загону затримали громадянина Республіки Молдова. Особа прямувала до України на вантажному автомобілі “МАN” з причепом. В ході перевірочних заходів було встановлено, що даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту за скоєння ним порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини з необережності.
Ще двох молдаван, яких розшукував Інтерпол затримали прикордонники Чернігівського та Одеського загонів, коли вони проходили заходи контролю у пункті пропуску “Грем’яч” та “Одеса-авіа”. Їх розшукують правоохоронні органи Молдови з метою арешту за скоєння злочину, в тому числі і за підозрою у торгівлі людьми.
А прикордонники Харківського загону затримали росіянина, який прибув у пункт пропуску “Гоптівка” для в’їзду на територію України. Однак під час перевірки прикордонники встановили, що дана особа значиться у базах даних Інтерполу з метою арешту. Розшукується громадянин Росії правоохоронними органами Німеччини за розбій та вимагательство.
Крім того у пунктах пропуску “Славутич”, “Ягодин-авто” та “Кучурган-авто” прикордонники виявили “БМВ”, “Мерседес” та “Хюндай”, які за базою даних “Інтерпол” значаться, як “Викрадений транспортний засіб”.
По даним фактам проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу. Затриманих осіб та виявлені транспортні засоби встановленим порядком передано співробітникам поліції.