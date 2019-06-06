Торфяник загорелся в Черниговской области

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6 марта, 19:19 • 136434 просмотра

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КИЕВ. 6 июня. УНН. В Черниговской области произошел пожар на торфянике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Украины в области.

Спасатели получили сообщение о том, что на территории Замглайского поселкового совета произошло возгорание залежей торфа отдельными ячейками на общей площади 1,5 га и глубиной залегания до 2 метров, 5 июня в 19:00.

По состоянию на 21:20 того же дня пожар был ликвидирован на площади 0,3 га.

На данный момент меры по ликвидации пожара продолжаются.

"Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, в результате чего загорелась сухая трава и огонь перекинулся на торфяник", - сообщили в ведомстве.

Напомним, пожары в Украине в этом году забрали 900 жизней.

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