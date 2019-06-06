Торфовище загорілося на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На Чернігівщині сталася пожежа на торфовищі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України у Чернігівській області.
Рятувальники отримали повідомлення про те, що на території Замглайської селищної ради сталось загоряння покладів торфу окремими осередками на загальній площі 1,5 га та глибиною залягання до 2 метрів, 5 червня о 19:00.
Станом на 21:20 того ж дня пожежу було ліквідовано на площі 0,3 га.
Наразі заходи з ліквідації пожежі продовжуються.
"Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи, в результаті чого загорілася суха трава й вогонь перекинувся на торфовище", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, пожежі в Україні цього року забрали 900 життів.