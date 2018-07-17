Топ-менеджмент "Нафтогаза" за год заработал 214 млн грн

“В течение 2017 управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров (в 2016 году — четыре члена правления и шесть директоров). Компенсация управленческому персоналу, входящая в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 214 млн грн (в 2016 году 87 млн ​​грн)”, — говорится в документе.

При этом шесть членов правления заработали за прошлый год 127,7 млн грн.

В частности, глава правления Андрей Коболев получил в 2017 году 47,1 млн грн, первый заместитель главы правления Сергей Перелома — 17 млн ​​грн, финдиректор Сергей Коновец — 15,2 млн грн, член правления Юрий Колбушкин — 14 млн грн, а также два члена правления, которые начали свою работу с мая 2017 года Олег Прохоренко — 24 млн грн и Николай Гавриленко — 10,4 млн грн.

При этом, сумма вознаграждения членов наблюдательного совета “Нафтогаза” за 2017 год составила 25,5 млн грн.

Напомним, наблюдательный совет “Нафтогаза” решила ускорить процесс анбандлинга — отделение оператора газотранспортной системы, путем привлечения консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PWC).