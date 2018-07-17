Топ-менеджмент "Нафтогазу" за рік заробив 214 млн грн

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Загалом за 2017 рік управлінський персонал (шість членів правління і дев’ять директорів) заробив 214 млн грн. Про це йдеться у річному звіті “Нафтогазу”, передає УНН.

“Упродовж 2017 року управлінський персонал складався із шістьох членів правління та дев’яти директорів (у 2016 році — чотири члени правління та шість директорів). Компенсація управлінському персоналу, що входить до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії та становила 214 млн грн (у 2016 році 87 млн грн)”, — йдеться у документі.

При цьому шість членів правління заробили за минулий рік 127,7 млн грн.

Зокрема, голова правління Андрій Коболєв отримав у 2017 році 47,1 млн грн, перший заступник голови правління Сергій Перелома — 17 млн грн, фіндиректор Сергій Коновець — 15,2 млн грн, член правління Юрій Колбушкін — 14 млн грн, а також два члени правління, які розпочали свою роботу з травня 2017 року: Олег Прохоренко — 24 млн грн і Микола Гавриленко — 10,4 млн грн.

При цьому, сума винагороди членів наглядової ради “Нафтогазу” за 2017 рік склала 25,5 млн грн.

Нагадаємо, наглядова рада “Нафтогазу” вирішила прискорити процес анбандлінгу — відокремлення оператора газотранспортної системи, залучивши консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers (PWC).

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