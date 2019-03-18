ТОП-5 продуктов, подорожавшие в феврале больше других

"Состоялся рост стоимости всех видов хлеба, молочной продукции, борщового набора (за исключением моркови), макарон, муки, гречки, ячневой и манной крупы, пшена, сахара, сала, колбасы и рыбы. Стали дешевле рис, говядина, свинина, филе и тушка курицы, яйца, яблоки и морковь. Не изменилась цена на масло", - отметил он.

В пятерку продуктов, которые больше всего подорожали в феврале, входит капуста, лук, картофель, пшено, ячневая крупа.

Так, за месяц капуста выросла в цене на 15,6% - до 13,3 грн за кг, лук - на 9,2%, до 20,2 грн за кг, картофель - на 8,6%, до 10,1 грн за кг, пшено - на 5,6%, до 26,5 грн за кг, ячневая крупа - на 3,3%, до 12,4 грн кг.

Кроме того, в феврале подорожали свекла (на 3,2%), гречка (на 3,1%), пшеничная мука (на 0,9%), колбасы вареные (на 0,6%).

"Подешевели на 4,9% морковь (11,8 грн за килограмм), на 3,6% яйца (23,9 грн за десяток), на 2,9% свинина (112,9 грн), на 1% яблока ( 9,4 грн), на 0,9% рис (23,5 грн), тушка (58,2 грн) и филе (104,4 грн) курятины, на 0,5% говядина (128,4 грн за килограмм)", - сообщил Дорошенко.

Отметим, по данным Research & Branding Group, 90% украинцев экономят на всем.

А по подсчетам Госстатистики, 14 млн украинцев живут за чертой бедности.

Как писал УНН, в Украине существенно подорожали социальные продукты питания. И, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, это связано, в том числе, с решением КМУ об отмене государственного регулирования цен.

Он отметил, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно было только при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет... И сегодня мало в каком садике и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - заявил политик.