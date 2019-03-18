ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали у лютому

"Відбулось зростання вартості всіх видів хліба, молочної продукції, борщового набору (за винятком моркви), макаронів, борошна, гречки, ячної і манної крупи, пшона, цукру, сала, ковбаси та риби. Стали дешевше рис, яловичина, свинина, філе і тушка курки, яйця, яблука і морква. Не змінилась ціна на олію", - зазначив він.

До п'ятірки продуктів, які найбільше подорожчали у лютому, належать капуста, цибуля, картопля, пшоно, ячна крупа.

Так, за місяць капуста зросла в ціні на 15,6% - до 13,3 грн за кг, цибуля – на 9,2%, до 20,2 грн за кг, картопля - на 8,6%, до 10,1 грн за кг, пшоно - на 5,6%, до 26,5 грн за кг, ячна крупа - на 3,3%, до 12,4 грн за кг.

Крім того, у лютому подорожчав буряк (на 3,2%), гречка (на 3,1%), пшеничне борошно (на 0,9%), ковбаси варені (на 0,6%).

"Подешевшали на 4,9% морква (11,8 грн за кілограм), на 3,6% яйця (23,9 грн за десяток), на 2,9% свинина (112,9 грн), на 1% яблука (9,4 грн), на 0,9% рис (23,5 грн), тушка (58,2 грн) і філе (104,4 грн) курятини, на 0,5% яловичина (128,4 грн за кілограм)", - поінформував Дорошенко.

Зауважимо, за даними Research & Branding Group, 90% українців економлять на всьому.

А за підрахунками Держстатистики, 14 млн українців живуть за межею бідності.

Як писав УНН, в Україні істотно подорожчали соціальні продукти харчування. І, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов'язано, у тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.

Він зазначив, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було лише за умови соціального благополуччя у країні.

"У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мала права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - заявив політик.