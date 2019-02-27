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Жахливе обличчя бідності: 90% українців економлять на всьому

Жахливе обличчя бідності: 90% українців економлять на всьому

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Понад 40% українців економлять на їжі, а понад половина – на одязі. Такі дані, з посиланням на компанію Research & Branding Group, опублікував на своїй сторінці у Facebook експерт Олексій Дорошенко, передає УНН.

"В Україні 92% громадян економлять на своїх витратах і лише 3% не знають, що це таке станом на січень 2019 року.

51% українців економлять на одязі та взутті, 46% - на відпочинку, 41% – на продуктах, 37% – на комунальних витратах, а 33% – на лікуванні.

Крім того, 18% заощаджують на транспорті, 17% – на зв’язку та 12% – на освіті", - йдеться у дописі Дорошенка.

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Зазначається, що за п’ять років, за усіма категоріями витрат без винятку українці почали економити.

"Порівняно з березнем 2014 року, тих, хто став обережніше відноситись до витрат на їжу, стало більше на 4%, на освіту – на 5%, на зв’язок – на 7%, проїзд – на 8%, лікування, одяг і взуття – на 13%, відпочинок і відпустку – на 21% і на комунальні витрати – на 22%.

Показник економії на комунальних витратах є відповіддю, чому зростає заборгованість за квартири та будинки.

У 2014 році було 18% щасливчиків, які не знали, що таке економія, а зараз таких лише 3%", - зазначив він.

Серед усіх витрат, на яких українці почали заощаджувати, найбільше виділяються три: це транспорт, комуналка та відпустка.

"На пересуванні та відпочинку кількість українців, які почали скорочувати витрати, збільшилася майже у 2 рази, на оплаті комунальних витрат – у 2,5 рази", - додав Дорошенко, назвавши відповідну статистику "жахливим обличчям бідності".

Як писав УНН, в Україні істотно подорожчали соціальні продукти харчування. І, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов'язано, у тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.

Він зазначив, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було лише за умови соціального благополуччя у країні.

"У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мала права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - заявив політик.

Додамо, що за оцінками Української асоціації постачальників торговельних мереж, в Україні подорожчали 14 найменувань, або 45% соціального асортименту продуктів.

Українські Національні Новини

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