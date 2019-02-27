Ужасное лицо бедности: 90% украинцев экономят на всем

"В Украине 92% граждан экономят на своих расходах и только 3% не знают, что это такое по состоянию на январь 2019 года.

51% украинцев экономят на одежде и обуви, 46% - на отдыхе, 41% - на продуктах, 37% - на коммунальных расходах, а 33% - на лечении.

Кроме того, 18% экономят на транспорте, 17% - на связи и 12% - на образовании", - говорится в заметке Дорошенко.

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Отмечается, что за пять лет, по всем категориям расходов без исключения украинцы начали экономить.

"По сравнению с мартом 2014 года, тех, кто стал осторожнее относиться к расходам на еду, стало больше на 4%, на образование - на 5%, на связь - на 7%, проезд - на 8%, лечение, одежду и обувь - на 13%, отдых и отпуск - на 21% и на коммунальные расходы - на 22%.

Показатель экономии на коммунальных расходах является ответом, почему растет задолженность за квартиры и дома.

В 2014 году было 18% счастливчиков, которые не знали, что такое экономия, а сейчас таких только 3%", - отметил он.

Всех расходов, на которых украинцы начали экономить, больше всего выделяются три: это транспорт, коммуналка и отпуск.

"На передвижении и отдыхе количество украинцев, начавших сокращать расходы, увеличилось почти в 2 раза, на оплате коммунальных расходов - в 2,5 раза", - добавил Дорошенко, назвав соответствующую статистику "ужасным лицом бедности".

Как писал УНН, в Украине существенно подорожали социальные продукты питания. И, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, это связано, в том числе, с решением КМУ об отмене государственного регулирования цен.

Он отметил, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно было только при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет... И сегодня мало в каком садике и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - заявил политик.

Добавим, что по оценкам Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, в Украине подорожали 14 наименований, или 45% социального ассортимента продуктов.