ТОП-10 советов для ускорения роста волос

Попытка отрастить длинные и ухоженные волосы может значительно затянутся. Ведь несмотря на то, что волосы являются самой быстрорастущей тканью человеческого организма, происходит это не так уж и быстро. По данным Трихологического общества (Великобритания), средняя скорость роста составляет от 0,5 до 1,7 сантиметров в месяц. Как ускорить рост волос и добиться ухоженного вида советует сайт Good Housekeeping , сообщает УНН.

По данным Американской академии дерматологической ассоциации, в день выпадает от 50 до 100 волос — это нормально, но если вы считаете, что ваш рост действительно замедлился, то вы можете внести определенные изменения в свой ежедневный режим ухода за волосами. Эти советы от специалистов помогут ускорить рост волос.

Чаще подстригайтесь

Это может показаться нелогичным, но, если вы хотите, чтобы длинные волосы были по-настоящему здоровыми, вам нужно регулярно подстригать их.

"Хотя стрижки не ускоряют рост волос, они избавляют от секущихся кончиков , которые ломают волосы, — объясняет Майкл Дуэньяс, знаменитый парикмахер из Лос-Анджелеса, - Устранение ломкости создает впечатление, что ваши волосы растут быстрее".

В конце концов, секущиеся кончики, которые ломаются, могут привести к потере длины волос, не говоря уже о блеске, объеме и гладкости.

Соблюдайте правильную диету

Наличие длинных и сильных волос зависит не только от того, какие средства вы наносите на волосы, а и от того, что вы вкладываете в свое тело.

"Чтобы стимулировать рост волос, вам необходимо "кормить" волосы изнутри", — объясняет Франческа Фуско, доктор медицинских наук, дерматолог из Нью-Йорка.

Какие же продукты ускоряют рост волос? Это продукты высоким содержанием белка, являющегося строительным материалом для волос.

"Попробуйте увеличить потребление белка с помощью таких продуктов, как рыба, бобы, орехи и цельнозерновые продукты", — рекомендует Фуско.

Белок не обязательно должен быть животного происхождения. Если вы не употребляете мясо, то позаботьтесь о том, чтобы в вашем рационе было достаточно белка растительного происхождения. Люди, не получающие достаточно количества белка, часто сталкиваются с чрезмерным выпадением волос.

Добавьте витамины, полезные для волос

Если ваша диета не обеспечивает вас достаточным количеством питательных веществ, добавки могут иметь огромное значение. Эксперты рекомендуют обратить внимание на комплексы, разработанные специально для улучшения состояния волос и ногтей. В них содержится биотин, витамины С и В, которые помогут поддержать здоровье волос.

Волосам необходимы такие витамины микроэлементы:

Витамин А

Витамин C

Витамин Е

Цинк

Железо

Омега-3 жирные кислоты

Меньше используйте шампунь и больше увлажняйте

То, как часто вы моете волосы, действительно влияет на здоровье волос.

"Мытье волос шампунем только два-три раза в неделю позволяет естественным жирам проникать в волосы, позволяя им увлажняться и восстанавливаться", — объясняет Кен Пейвс, знаменитый парикмахер из Лос-Анджелеса.

И не забывайте использовать увлажняющие средства, кондиционеры глубокого действия, маски для волос, а при необходимости и средства для распутывания – они уберегут волосы от повреждений.

Откажитесь от осветления

Осветление повреждает кутикулу волоса (внешний слой), что делает волосы мягче и более ломкими. Специалисты считают, что чем меньше химической обработки волос – тем лучше.

Избегайте чрезмерного термического воздействия

Перестаньте чрезмерно укладывать волосы – советуют специалисты. Если вам необходимо использовать тепло - снизьте температуру и всегда использовать термозащитное средство — в противном случае вы рискуете повредить волосы, что приведет к их ломкости и спутыванию.

Регулярно расчесывайте волосы

Расчесывание волос помогает увлажнять их естественным образом, а также улучшает кровообращение, что оздоровит кожу головы. Не ложитесь спать не расчесавшись. И уделите внимание щетки для волос – одним из лучших вариантов будет щетка из щетины кабана.

Душ должен быть прохладнее, а кожа головы – ухоженной

Держите душ прохладнее и сосредоточьтесь на уходе за кожей головы.

Горячий душ может обезвоживать кожу, а также вреден для волос. А потому, мойте голову теплой водой. И позаботьтесь о коже головы – помассируйте ее во время мытья, это поможет удалить грязь и улучшит кровообращение.

Защищайте волосы от физических повреждений

Волосы особенно подвержены ломкости, когда они мокрые, поэтому распутывайте их до мытья. Не усердствуйте с расчесыванием мокрых волос – они набухают и растягиваются от воздействия воды, внешний слой, похожий по своей структуре на черепицу, - поднимается и волосы становятся более ломкими.

Если вам нужно распутать мокрые волосы, делайте это правильно: нанесите несмываемый кондиционер от корней до кончиков и используйте более мягкую расческу с широкими зубьями или щетку для распутывания, чтобы уменьшить трение, работая от кончиков вверх небольшими движениями.

Спите на шелковой наволочке

Улучшить состояние волос за одну ночь возможно — для этого нужно сменить обычную наволочку на шелковую. Шелк помогает избежать спутывания и ломкости волос. А чем менее ломкими будут ваши волосы – тем длиннее они будут.