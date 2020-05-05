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Том Круз и Space X планируют снять боевик в космосе

Киев • УНН

 • 29831 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Американский актер Том Круз и компания Илона Маска SpaceX работают над проектом с NASA, чтобы снять первый полнометражный фильм-боевик в космосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Том Круз и Space X планируют снять боевик в космосе

"Том Круз и Маск с Space X работают над проектом с NASA, который был бы первым полнометражным фильмом - боевиком, который будет снят в космосе", - пишет издание.

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Отмечается, что новый фильм не будет продолжением франшизы "Миссия невыполнима". Кроме того, пока в проекте нет студии, он находится на ранней стадии разработки.

Напомним, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Grimes стали родителями.

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