Том Круз і Space X планують зняти бойовик у космосі

“Том Круз та Ілон Маск з Space X працюють над проектом з NASA, який був би першим повнометражним фільмом — бойовиком, який буде знятий у космосі”, — пише видання.

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Зазначається, що новий фільм не буде продовженням франшизи “Місія нездійсненна”. Окрім того, поки в проекті немає студії, він знаходиться на ранній стадії розробки.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск і співачка Grimes стали батьками.