Том Круз приїхав у Київ і спустився у метро на "Золотих воротах"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відомий голлівудський актор і продюсер Том Круз зараз перебуває у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку київського метрополітену у Facebook.
"Так, Том Круз у Києві. Де? Звісно у метро! Це все, що вам потрібно знати цього вечора. Ми поважаємо приватність законослухняних пасажирів, які оплатили проїзд, тому вибачайте, але без фото", йдеться у повідомленні метрополітену.
У понеділок ввечері його можна було побачити на станції метро "Золоті ворота". Про це свідчить відео, яке опублікував у Facebook український кінорежисер і продюсер Любомир Левицький.
Його дружина Наталя Левицька у коментарях до відео повідомила, що Тома Круза можна було побачити у ТРЦ Ocean Plaza ще у неділю, 29 вересня.
Нагадаємо, співак Бібер викликав на бій без правил актора Тома Круза.