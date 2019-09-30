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Том Круз приїхав у Київ і спустився у метро на "Золотих воротах"

Київ • УНН

 • 50177 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Відомий голлівудський актор і продюсер Том Круз зараз перебуває у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку київського метрополітену у Facebook.

Том Круз приїхав у Київ і спустився у метро на "Золотих воротах"

"Так, Том Круз у Києві. Де? Звісно у метро! Це все, що вам потрібно знати цього вечора. Ми поважаємо приватність законослухняних пасажирів, які оплатили проїзд, тому вибачайте, але без фото", йдеться у повідомленні метрополітену.

У понеділок ввечері його можна було побачити на станції метро "Золоті ворота". Про це свідчить відео, яке опублікував у Facebook український кінорежисер і продюсер Любомир Левицький.

Його дружина Наталя Левицька у коментарях до відео повідомила, що Тома Круза можна було побачити у ТРЦ Ocean Plaza ще у неділю, 29 вересня.

Нагадаємо, співак Бібер викликав на бій без правил актора Тома Круза.

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