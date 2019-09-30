Том Круз приехал в Киев и спустился в метро на "Золотых воротах"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Известный голливудский актер и продюсер Том Круз сейчас находится в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу киевского метрополитена в Facebook.
"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото", говорится в сообщении метрополитена.
В понедельник вечером его можно было увидеть на станции метро "Золотые ворота". Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал в Facebook украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий.
Его жена Наталья Левицкая в комментариях к видео сообщила, что Тома Круза можно было увидеть в ТРЦ Ocean Plaza еще в воскресенье, 29 сентября.
Напомним, певец Бибер вызвал на бой без правил актера Тома Круза.