Том Круз приехал в Киев и спустился в метро на "Золотых воротах"

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото", говорится в сообщении метрополитена.

В понедельник вечером его можно было увидеть на станции метро "Золотые ворота". Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал в Facebook украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий.

Его жена Наталья Левицкая в комментариях к видео сообщила, что Тома Круза можно было увидеть в ТРЦ Ocean Plaza еще в воскресенье, 29 сентября.

Напомним, певец Бибер вызвал на бой без правил актера Тома Круза.