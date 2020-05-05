Ілон Маск вшосте став батьком: опубліковано фото малюка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск і співачка Grimes стали батьками. Цю інформацію Маск підтвердив у понеділок в Twitter, передає УНН.
У соцмережі Маск відповів підписнику, який запитав про стан вагітної.
"З мамою і малюком все добре", - написав він.
Пізніше винахідник опублікував фотографію з немовлям.
Це перша дитина Маска зі співачкою Клер Баучер, яка виступає під псевдонімом Grimes.
Як відзначають багато авторитетних ЗМІ, зокрема журнал Forbes, це вже шоста дитина мільярдера. У Маска є ще п'ять дітей від його першої дружини, Жюстін, на якій він був одружений у 2000-2008.
Як повідомляв УНН, акції компанії Tesla впали приблизно на 13 млрд доларів після серії дивних повідомлень в Twitter від Ілона Маска.