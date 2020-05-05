Илон Маск в шестой раз стал отцом: опубликовано фото малыша
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Grimes стали родителями. Эту информацию Маск подтвердил в понедельник в Twitter, передаёт УНН.
В соцсети Маск ответил подписчику, который спросил о состоянии беременной.
“С мамой и малышом все хорошо”, — написал он.
Позже изобретатель опубликовал фотографию с младенцем.
Это первый ребенок Маска с певицей Клэр Баучер, которая выступает под псевдонимом Grimes.
Как отмечают многие авторитетные СМИ, в частности журнал Forbes, это уже шестой ребёнок миллиардера. У Маска есть еще пять детей от его первой жены, Жюстин, на которой он был женат в 2000-2008.
Как сообщал УНН, акции компании Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов после серии странных сообщений в Twitter от Илона Маска.