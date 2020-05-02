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Фокс Ньюс

Акции Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов из-за твитов Илона Маска

Киев • УНН

 • 24187 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Акции компании Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов после серии странных сообщений в Twitter от Илона Маска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky news.

Акции Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов из-за твитов Илона Маска

"На около 13 млрд долларов упали акции Tesla после того, как исполнительный директор Маск написал в Twitter, что "цена акций компании по производству электромобилей слишком высокая", - пишет издание.

Отмечается, что в ряде других твитов Маск также заявил, что он "продает почти всю недвижимость" и "не будет иметь собственного дома".

Дальнейшее падение цены акций Tesla на 9% нанесло ущерб и для около 3 млрд долларов из собственного пакета акций Маска.

Однако, цена акций все еще остается на 50% выше по сравнению с началом апреля.

Напомним, посольство Украины в сообщения Штатах призвало американского предпринимателя и директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты искусственной вентиляции легких.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

- Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

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