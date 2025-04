Акції Tesla впали на близько 13 млрд доларів через твіти Ілона Маска

"На близько 13 млрд доларів впали акції Tesla після того, як виконавчий директор Ілон Маск написав у Twitter, що "ціна акцій компанії з виробництва електромобілів занадто висока", - пише видання.

Відзначається, що у ряді інших твітів Маск також заявив, що він "продає майже всю нерухомість" і "не матиме власного дому".

Подальше падіння ціни акцій Tesla на 9% завдало збитків і для близько 3 млрд доларів з власного пакета акцій Маска.

Проте, ціна акцій все ще залишається на понад 50% вищою у порівнянні з початком квітня.

Нагадаємо, Посольство України в сполучення Штатах закликало американського підприємця та директора компаний Tesla и SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати штучної вентиляції легень.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020