Только за неделю в Запорожье зафиксировали 6 случаев болезни Лайма

В течение прошлой недели, в Запорожье зарегистрировано 6 случаев заболевания болезнью Лайма. Об этом заявили в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Детали

За период с 26.07. по 02.08.2024 в Запорожье зарегистрировано 6 случаев заболевания болезнью Лайма. Сезон активности клещей продолжается, желающим отдохнуть на природе следует быть внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой нападения клещей - говорится в заявлении ЦКПХ.

В ведомстве объясняют, что болезнь вызывает укус клеща. . Болезнь поражает нервную систему человека, сердце, опорно-двигательный аппарат и кожу.

Отмечается, что большинство случаев болезни Лайма фиксируют с мая по ноябрь. Это период наивысшей активности иксодовых клещей. Лишь треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща. Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высокая.

Вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, которые много времени находятся на открытом воздухе, особенно в лесах, лесопарках и тому подобное. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

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