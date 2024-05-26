Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
Киев • УНН
При укусе клеща с Лайм-боррелиозом риск заразиться составляет около 26%, утверждает главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.
При укусе человека клещом, даже который заражен Лайм-боррелиозом, риск инфицирования болезнью Лайма составляет около 26%. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.
Среди клещевых инфекций растет количество Лайм-боррелиоза тоже. Хотя с Лайм-боррелиозом ситуация такова, что иногда мы видим гипердиагностику, люди очень переживают из-за этого, ходят сдавать эти антитела бесконечно. Хочу еще раз обратить внимание, что антитела от любого заболевания не являются никогда подтверждением активной инфекции, практически никогда
Она подчеркнула, что не нужно бояться укуса клеща.
"Но люди тревожные сейчас очень и к сожалению занимаются таким иногда, что сами ходят. Клещ укусил, не нужно бояться. Даже если человека укусил клещ, то риск инфицирования, даже инфицированным клещом, потому что клещ не обязательно может быть инфицирован, составляет около 26%. Проведены в Швеции такие наблюдения", - рассказала Голубовская.
По ее словам, главное, чтобы было своевременно назначено лечение.
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"Поэтому не надо этого бояться, а нужно помнить об этом эпизоде, что был укус клеща и если развивается какая-нибудь симптоматика, ее опять-таки своевременно лечить. Тем более что лечение... В нашем регионе распространены такие варианты Борелия которые неплохо поддаются терапии. Опять-таки, если вы своевременно обращаетесь, своевременно вам назначается лечение, то практически 100% выздоровление", - сказала Голубовская.
Дополнение
В Минздраве сообщили, как защититься и что делать, если вы обнаружили клеща на теле.
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
При укусе клеща с Лайм-боррелиозом риск заразиться составляет около 26%, утверждает главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.
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