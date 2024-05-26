Голубовська назвала відсоток ризику інфікування хворобою Лайма під час укусу кліща
Київ • УНН
У разі укусу кліща з Лайм-бореліозом ризик заразитися становить близько 26%, стверджує головний інфекціоніст України Ольга Голубовська.
При укусі людини кліщем, навіть який заражений Лайм-бореліозом, ризик інфікування хворобою Лайма становить близько 26%. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла головна інфекціоністка України, заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська.
Серед кліщових інфекцій зростає кількість Лайм-бореліозу теж. Хоча з Лайм-бореліозом ситуація така, що інколи ми бачимо гіпердіагностику, люди дуже переживають через це, ходять здавати ці антитіла нескінченно. Хочу ще раз звернути увагу, що антитіла від будь-якого захворювання не є ніколи підтвердженням активної інфекції, практично ніколи
Вона наголосила, що не потрібно боятися укусу кліща.
"Але люди тривожні зараз дуже і, на жаль, займаються таким іноді, що самі ходять. Кліщ вкусив, не потрібно боятися. Навіть якщо людину вкусив кліщ, то ризик інфікування, навіть інфікованим кліщем, тому що кліщ не обов'язково може бути інфікований, становить близько 26%. Проведено у Швеції такі спостереження", - розповіла Голубовська.
За її словами, головне, щоб було своєчасно призначено лікування.
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"Тому не треба цього боятися, а потрібно пам'ятати про цей епізод, що був укус кліща, і якщо розвивається якась симптоматика, її знов-таки своєчасно лікувати. Тим паче що лікування... У нашому регіоні поширені такі варіанти Борелія, які непогано піддаються терапії. Знову-таки, якщо ви своєчасно звертаєтеся, своєчасно вам призначається лікування, то практично 100% одужання", - сказала Голубовська.
Доповнення
У МОЗ повідомили, як захиститися і що робити, якщо ви виявили кліща на тілі.