Інфекціоніст Голубовська: попри закінчення сезону грипу спостерігаються важкі випадки захворювання у дітей

Попри весну і закінчення сезону грипу в Україні реєструються випадки цієї інфекції у дітей, причому випадки, які потребують госпіталізації. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла головна інфекціоністка України, заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська.

Лікарка зазначила, що останній епідсезон грипу був важким.

Дуже важкий у нас був сезон грипу. У нас госпітальна летальність цього року від грипу перевищувала госпітальну летальність від ковіду. І досі, попри те, що це вже не сезон, реєструються важкі випадки, які потребують госпіталізації, грипу, причому в дітей - розповіла Голубовська.

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Вона також додала, що почастішали також випадки вітрянки, кашлюку - причому як серед дітей, так і серед дорослих.

Щодо коронавірусу, то професорка пояснила, що вірус уже втратив свою початкову агресивність і зараз, здебільшого, спричиняє легкі форми захворювання. Але летальний результат він все ж здатний викликати, а тому необхідно проводити своєчасне тестування груп ризику, а також, у разі виявлення інфекції, оперативно починати застосування терапії, спрямованої на коронавірус.

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"Уже є терапія, тож справа у вчасному діагнозі. Вчасно поставлений діагноз, призначена терапія - рятує практично всіх. І ця закономірність однакова для всіх інфекцій. Буде нова пандемія, ще щось буде... Я просто хочу, щоб усі це запам'ятали раз і назавжди: інфекційні хвороби треба лікувати з моменту встановлення діагнозу якнайшвидше, у перші дні хвороби, а не на стадії реанімації", - наголосила фахівчиня.

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