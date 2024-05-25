Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Несмотря на весну и окончание сезона гриппа, в Украине регистрируются случаи этой инфекции у детей, причем случаи, требующие госпитализации. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

Врач отметила, что последний эпидсезон гриппа был тяжелым.

Очень тяжелый у нас был сезон гриппа. У нас госпитальная летальность в этом году от гриппа превышала госпитальную летальность от ковида. И до сих пор, несмотря на то, что это уже не сезон, регистрируются тяжелые случаи, требующие госпитализации, гриппа, причем у детей - рассказала Голубовская.

Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году

Она также добавила, что участились также случаи ветрянки, коклюша – причем как среди детей, так и среди взрослых.

Что касается коронавируса, то профессор пояснила, что вирус уже утратил свою изначальную агрессивность и сейчас, в основном, вызывает легкие формы заболевания. Но летальный исход он все же способен вызвать, а потому необходимо проводить своевременное тестирование групп риска, а также, при выявлении инфекции, оперативно начинать применение терапии, направленной на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская: в лечении больных ковидом не следует опираться на статус вакцинации

"Уже есть терапия, поэтому дело в своевременном диагнозе. Вовремя поставленный диагноз, назначенная терапия – спасает практически всех. И эта закономерность одинаковая для всех инфекций. Будет новая пандемия, еще что-то будет... Я просто хочу, чтобы все это запомнили раз и навсегда: инфекционные болезни надо лечить с момента установления диагноза как можно быстрее, в первые дни болезни, а не на стадии реанимации", - подчеркнула специалист.

Глава ВОЗ призвал быть готовыми к новой пандемии "болезни Х"