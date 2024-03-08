Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году
Киев • УНН
В эпидемическом сезоне 2023-2024 годов со 2 октября по 3 марта гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, переболели 3,4 миллиона человек (9,6% населения Украины), что на 32,3% больше, чем в предыдущем сезоне, а умерли от этих болезней 854 человека.
Гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона, со 2 октября 2023 года по 3 марта 2024-го, переболело 9,6% населения Украины, или 3,4 млн человек, что на треть больше, чем годом ранее, при этом от гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19, умерли 854 человека, свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.
Детали
"В течение эпидемического сезона, со 2 октября 2023 года по 3 марта 2024-го, ОРВИ переболели 3 443 811 человек (9,6% населения страны), что на 32,3% больше аналогичного периода сезона 2022-2023 годов", - сообщили в ЦОЗ.
Среди общего количества пациентов с ОРВИ, которые имели положительный результат теста на COVID-19, выявлено 145 516 (4,2%) случаев заболевания COVID-19.
"С начала сезона от осложнений гриппа умерли 59 взрослых и двое детей. Вследствие COVID-19 умерли 793 человека, в том числе четыре ребенка", - отметили в ЦОЗ.
Сейчас заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в частности COVID-19 и гриппом, как сообщается, продолжает снижаться. Показатели на 10,6% меньше эпидемического порога в Украине.
С 26 февраля по 3 марта гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ заболел 155 381 человек, в том числе 88 364 ребенка. Было госпитализировано 2 022 взрослых и 2 560 детей.
На прошлой неделе в результате осложнений гриппа умерли трое взрослых, у двух из них одновременно обнаружили вирусы гриппа и SARS-CoV-2. Умершие не вакцинировались против гриппа в этом сезоне.
Вирусы SARS-CoV-2 за прошедшую неделю обнаружили у 1 797 человек, в том числе у 195 детей. В больницы попали 550 взрослых и 87 детей, один ребенок попал в реанимацию. 30 человек с положительным результатом теста на COVID-19 умерли. Все умершие не имели прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев.
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