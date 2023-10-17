Длительный Covid может вызвать проблемы с памятью и концентрацией внимания - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Исследование длительного Covid выявило новые данные о последствиях поражения человека вирусом. Covid может вызвать сложные биологические реакции по всему организму человека. Они в свою очередь приводят к неврологическим симптомам, среди которых - плохая концентрация и проблемы с памятью. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
На сегодня медики определяют более 200 симптомов, связанных с длительным заболеванием Covid — общим термином, применяемым к часто изнурительным проблемам со здоровьем, которые, по оценкам, поражают не менее 10% людей, перенесших Covid-19.
Вирусные остатки в желудочно-кишечном тракте у части пациентов, длительное время болеющих Covid, могут вызывать хроническое воспаление. Оно же нарушает работу ключевого химического вещества, которое участвует в нервной деятельности, функционировании мозга и памяти, сообщают исследователи из Университета Пенсильвании.
По их словам, полученные данные объясняют плохую концентрацию внимания, проблемы с памятью и другие нейрокогнитивные симптомы при длительном течении болезни.
Исследователи сосредоточились также на вопросах причин и последствий истощения серотонина.
«Тот факт, что мы видим дисрегуляцию серотонина у некоторых людей с длительным Covid, потенциально может объяснить, почему существует такой широкий спектр симптомов — от тумана мозга и настроения до проблем со сном и желудочных расстройств», — объясняет Кристоф Таисс, доцент кафедры микробиологии в Пенсионном институте иммунологии в Филадельфии.
В настоящее время ученые продолжают изучать, сколько именно людей, зараженных вирусом Covid, страдают от этого каскада реакций. Ученые также ставят цель выявить потенциальные методы лечения.
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